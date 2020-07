’Strenge straffen voor criminelen’

Een knap staaltje politiewerk door versleutelde communicatie te kraken, waardoor zij direct kon meeluisteren en kijken in de berichtgeving. De criminelen die hier achter zitten zijn van de straat gehaald. Dat dit veel ellende en mogelijke moorden heeft kunnen voorkomen is wel duidelijk. Ook in de ons omringende landen zijn een groot aantal arrestaties verricht. We hebben het hier wel over mensonterende zaken, waar alleen maar de strengste straffen op van toepassing zijn.

Jan Muijs, Tilburg