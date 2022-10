’Ronaldo van voetstuk gevallen ’

In de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur zat hij de hele wedstrijd op de bank. Toen zijn coach Erik ten Hag hem nog in de laatste minuut wilde laten invallen trok hij het niet meer en vertrok naar huis. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want dit moet bij hem overgekomen zijn als een volstrekte belediging, vernedering en afgang. De kritiek is nu genadeloos. Ook door het publiek werd hij volledig uitgekotst. Ronaldo zullen wij niet meer terug zien op de velden. Zoveel is wel zeker. Hij kan geen goed meer doen. Hij is niet afgegaan door de zijdeur maar door de achter-uitgang. Zo'n groot voetballer als Ronaldo. Eén van de allergrootsten! Dit had hij eigenlijk niet verdiend. Het is nauwelijks voor te stellen.

Jan Muijs, Tilburg