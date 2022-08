Brief 3: ’Nog langer wachten op thuiszorg’

Het budget voor de wijkzorg gaat nog eens met 600 miljoen omlaag. De mensen die met wijkzorg te maken hebben, meestal senioren en chronisch zieken, staan met de rug tegen de muur en moeten een groot deel van hun dag afwachten totdat de thuiszorg hen kan helpen. Deze idiote situatie is door deze zelfde regering gecreëerd want zoveel mogelijk thuiswonen was het ideaal, met thuiszorg als ’ideale’ oplossing. Verzorgings- en bejaarden huizen werden afgeschaft en het resultaat is bedroevend. Straks wordt het 24 uur luiers, 24 uurs pyjama's en niet klagen want dan moet je maar niet oud worden.

Mevr. Brugman Lelystad

