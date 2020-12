Brief 2 ’Besmettingsgevaar in restaurant beperkt’

Over dit dreigement kan van alles gedacht worden, maar omdat de verschillende soorten horeca op een hoop gegooid worden, komen de restaurants ook in het verdomhoekje en dat is volgens mij onterecht.

In de mij bekende restaurants werd direct na de eerste lockdown een groot aantal maatregelen genomen om de anderhalve meter afstand te kunnen handhaven. Er werden schermen tussen tafeltjes aangebracht, er werd bij binnenkomst gevraagd naar eventuele klachten en er werd verzocht naam en telefoonnummer achter te laten om bij eventuele besmetting een contactonderzoek te vergemakkelijken.

Voor zover bekend is bij geen enkel contactonderzoek gebleken dat de bron van besmetting in een restaurant lag. Leden van het OMT, wilt u nog eens goed nadenken over een eventuele opening op korte termijn van de restaurants? Dan kan dit deel van de horeca nog een beetje herstellen van de ramp die corona heeft aangericht en kunnen de gasten genieten van een heerlijk kerstdiner in een prettige en veilige omgeving.

Willem Verhagen

Breda

