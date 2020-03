Aanpak virus duurt te lang

Veel tegenstanders van Europese bemoeienis hebben sowieso al weinig vertrouwen in de EU. „Als we op Brussel moeten wachten is het volgende virus alweer gearriveerd”, stelt iemand. Ook een ander verwacht ’alleen maar meer bureaucratie’ als de EU zich er actief mee gaat bemoeien. „In Nederland hebben we een uitstekende infrastructuur om dit soort uitbraken tegen te gaan, met de huisartsen, de GGD en het RIVM. Laten we daar zuinig op zijn en vooral geen overbodige maatregelen nemen”, aldus een respondent.

Voorstanders denken dat een gecoördineerde aanpak van het virus binnen de EU nodig is ’omdat het virus zich niet laat tegenhouden door landsgrenzen’. „Beleid vanuit Europa kan verspreiding voorkomen aangezien het van land naar land gaat. Nu wordt er lokaal paniekvoetbal gespeeld”, stelt een van hen. „Een Europese aanpak kan zeker helpen om het coronavirus in te dammen. Er hoeft op korte termijn geen wetgeving te komen, daarvoor is het tijdsbestek ook te kort, maar er moet wel een dwingende maatregel worden uitgevaardigd”, denkt een ander. „En daarnaast moet er een wet worden gemaakt die bij ernstige epidemieën in de toekomst direct in werking kan treden.”

Het grootste deel van de respondenten (74%) snapt dat elk land op een andere manier met het virus omgaat. „Ieder land heeft zijn eigen gezondheidszorg en weet zelf wat het beste is”, vult een stellingdeelnemer aan. „In Brussel willen ze veel te veel de baas spelen over Europa en dat keur ik niet goed. Maar het is denk ik wel belangrijk dat er een centraal punt is waar de regeringen terechtkunnen met hun vragen of oplossingen.”

Wat betreft de Nederlandse aanpak van de coronacrisis is niet iedereen positief. 54% is het eens met de geluiden uit de Tweede Kamer dat de Nederlandse aanpak ‘te mild’ is. 55% stuurt aan op strengere maatregelen. „In China is het virus door een strenge aanpak op zijn retour, dit moet ook in Nederland gebeuren. Want dat is de enige manier om het te bestrijden”, gelooft iemand. „Er hadden al veel eerder strenge maatregelen moeten worden getroffen”, vindt een ander. „In het bijzonder voor de carnaval en de stroom mensen die richting besmette gebieden op vakantie gingen.”

Daar zijn meerdere stellingdeelnemers het mee eens. „Bijna alle gevallen in ons land zijn in Noord-Italië geweest toen al duidelijk was dat het daar heel erg was. Waarom heeft Nederland niet bepaald dat die mensen eerst 14 dagen in quarantaine moesten? Dan was ons dit bespaard gebleven. Waarom is het luchtruim naar China niet eerder gesloten?”, lucht een van hen zijn hart.

Anderen vinden de aanpak in ons land juist nu al overtrokken. „Laten we niet zo spastisch doen”, stelt iemand. „Dit is weer zo’n hype waarbij iedereen gek wordt gemaakt. Volgens deskundigen wordt alles schromelijk overdreven en zouden de meeste mensen die zijn overleden, ook zijn overleden aan de gewone griep.” Een ander heeft er vertrouwen in dat de paniek in ons land snel weer overwaait. „Nederlandse nuchterheid is uiteindelijk het beste medicijn.”