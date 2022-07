Vergelijken is zinloos, waarom zou je ook

Premium

’Ophemelen vrouwen lijkt wel propaganda’

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ik heb helemaal niks tegen vrouwenvoetbal. Laat die meiden lekker achter die bal aan rennen als ze daar zin in hebben, zoals nu op het Europees Kampioenschap in Engeland. In mijn ogen is geen enkele sport alleen maar voor mannen of andersom voor vrouwen ...