Uitslag Stelling: Ergernis over betutteling

Ondanks het Preventie-akkoord uit 2018 kampt nog steeds de helft van de volwassen in Nederland met overgewicht. Gezondheidsexperts vinden dit zorgelijk, zo ook twee derde van de respondenten. Maar velen vinden het niet de taak van de overheid om hier iets aan te doen. „Dit begint bij de opvoeding en hoort dus bij de ouders”, reageert iemand. „Ik verbaas me erover hoe vaak ouders kinderen verwennen met snoep in plaats van iets gezonds.” Een ander schrijft: „Ik zag laatst een strandfoto uit de jaren ’80. Niemand was te dik en nu al die dikke lijven... Het komt voornamelijk omdat ongezond eten zo makkelijk te krijgen is. In mijn dorp had je vroeger één snackbar, nu tel ik er drie en zeven pizzeria’s.”

Dat het kabinet gaat kijken of het mogelijk is om het aantal fastfoodzaken in de stad te beperken, juicht een op de drie respondenten toe. Zo zegt iemand: „Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van ieder individu of hij zich te buiten wil gaan aan fastfood en frisdrank, maar het zou denk ik helpen als het niet op elke hoek van de straat verkrijgbaar was. En reclame voor dat spul mag ook wel wat minder.”

De meesten denken echter dat het weren van fastfood weinig zoden aan de dijk zet. „Sluit je de snackbars dan halen de mensen het in de supermarkt.”

Ook minder fastfoodzaken bij scholen zal weinig helpen om overgewicht bij jongeren tegen te gaan, verwacht de meerderheid. Een kwart vindt dat het best wat minder kan. „We moeten denk ik bij de kinderen beginnen.”

Ruim 80 procent zegt op de hoogte te zijn van het feit dat overgewicht kan leiden tot vele ziektes, waaronder diabetes en verschillende soorten kanker. De meesten vinden het dan ook belangrijk dat het aantal mensen dat te dik is, wordt teruggedrongen. „Uiteindelijk is het niet alleen slecht voor de mensen zelf maar ook voor de maatschappij, die opdraait voor de kosten die overgewicht met zich meebrengt.”

Meerdere stellingdeelnemer vinden dat je het probleem moet aanpakken bij de bron, de producenten van voedsel. „Die gebruiken veel verborgen verleiders door extra veel suikers en zout toe te voegen. De overheid moet hier strengere regels voor opstellen.”

Anderen zien meer in goede voorlichting over gezonde voeding en bewegen. „Begin op de lagere school. En breng het schoolzwemmen terug.”

Een respondent bekent zelf ook wat te zwaar te zijn en het moeilijk te vinden om af te vallen. „Wandelen en gezond eten is mijn aanpak. Maar gezonde voeding is duurder dan ongezonde voeding.” Vrijwel alle deelnemers vinden het dan ook een goede zaak dat het kabinet op termijn de btw op groente en fruit naar nul wil verlagen. Een reactie: „Zolang een reep chocola minder kost dan een stuk fruit of groente zorgt de hoge btw er niet voor om gezonder te eten.”

Driekwart van de deelnemers vindt dat mensen zelf moeten weten of ze gezond willen eten of niet. Een respondent nuanceert: „De eindverantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf. Maar de overheid kan mensen zeker wel helpen betere keuzes te maken.”