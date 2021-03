Brief 2 ’Terugsturen De Jonge om ID-bewijs absurd’

Dhr Hugo de Jonge is in heel Nederland bekend al was het maar vanwege zijn schoenen. Hem terugsturen om zijn legitimatie op te halen en daarna daarna pas te mogen stemmen is “van de zotte”. Zo ziet ambtenarij er nu uit en ontstaat de voedingsbodem voor de bijstandsaffaire.

RW. Vink, Oss

