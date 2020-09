Brief 2 ’Euro is roekeloos avontuur’

Over moed van Frankrijk, Italië of Spanje heeft Knot het niet. Deze euro had er nooit en nimmer mogen komen en moet weg. Ook de Nederlandsech Bank (eerst Wellink) heeft de burgers vanaf het begin voorgelogen, misleid. De integere DNB-directeur André Szász (1932-2017) noemde de euro vanaf het begin wél bij zijn naam: een roekeloos avontuur gebouwd op drijfzand. De euro is niets anders dan eurocommunisme met een vooralsnog menselijk gezicht. De ondergang van KLM is slechts een voorbode van deze Franse EU.

M.A.M.C. Koning, Bazel

