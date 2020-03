’Trump raar bezig’

Dan maar Europa en China de schuld geven, die hebben te weinig maatregelen genomen om Amerika te vrijwaren van het virus. Het enige dat er nog aan ontbreekt is dat hij Europa en China er van beschuldigt dat dit gedaan is om zijn presidentschap in diskrediet te brengen.

Ik denk dat we hier te maken hebben met fake-news van de president.

Peter Vooges, Kudelstaart