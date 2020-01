In maart 2011 wilde ik als nieuwbakken energie-verslaggever net op het vliegtuig naar Londen stappen voor een interview met de top van Shell, toen de hoofdredactie me terugriep. In het Japanse Fukushima had een kernramp plaatsgevonden, er was ander werk aan de winkel. Sinds die dag is de discussie over kernenergie alle kanten opgeschoten.