Brief 1 ’Taks kan wel snel omhoog’

Het verhogen van de belastingen, c.q. accijnzen kan in Nederland echter wel razendsnel worden uitgevoerd. Dit kabinet is er één van vooruitschuiven, geen oplossingen en ’plucheplakken’. Ook de bemoeienissen met de aankomende verkiezingen geeft aan dat er paniek is. De burger is niet gek en zal dat laten weten ook, lijkt mij.

M. Methorst, Hazerswoude-Rijndijk

