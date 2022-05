Premium Het beste van De Telegraaf

Blij dat de Deltawerken het nog doen

Door Marcel Peereboom Voller

Daar is het zinnetje weer dat we de laatste tijd steeds vaker lezen: het is de schuld van de media. Deze keer is het Schiphol, dat in een schrijven aan de luchtvaartmaatschappijen de chaos van de laatste dagen deels wijt aan de ’overweldigende media-aandacht’. Het zou de reden zijn dat reizigers nog eerder naar de luchthaven kwamen.