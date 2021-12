Premium Het beste van De Telegraaf

Falende ministers horen niet in Rutte IV

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Zelden oordeelden burgers zo vernietigend over het coronabeleid als nu, blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD. Ruim tachtig procent van de ondervraagden uit zich zeer negatief over de chaotische besluitvorming, de late ingrepen, de uitblijvende boosterprik. Toch zal de hardleerste minister van Volksgezondheid die verantwoordelijk is voor dit massaal afgekeurde beleid terugkeren in het volgende kabinet, zij het niet op zijn huidige post. Het ziet er niet naar uit dat Rutte IV werk maakte van het sensibiliseren van Hugo de Jonge voor een functie elders, buiten Den Haag.