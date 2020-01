’Zakkenvullers’ terug bij de fiscus’

Onder leiding van (destijds) staatssecretaris Wiebes zijn zij vertrokken en kregen een ’zak geld’ mee. De vertrekpremie terugbetalen? Nee hoor. Dit is natuurlijk te gek voor woorden! De volkomen falende Wiebes komt niet verder dan te zeggen: ’het klopt niet’ en tevens met de typisch wollige zin ’die gevoelsmatige onwenselijkheid’ deel ík wel.

Het is echter geld van de Nederlandse belastingbetaler, schande! Als dank voor deze blunder mocht Wiebes in het volgende kabinet minister worden, zo gaat dat in dit land.

Tjeu Claase, Malden