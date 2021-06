’Vaccins ook hier combineren’

In vijf landen om ons heen wordt al geen tweede AZ-prik meer gegeven maar krijgen mensen nu Pfizer. En in Nederland? In Nederland worden de 60- tot 64 jarigen die de minister op zijn woord geloofden en niet achteraan in de rij wilden belanden ’beloond’ met een tweede AZ-prik. Ik heb alle bekende nummers afgebeld, maar tot de Gezondheidsraad met een advies komt (en op welke termijn dat is, weet niemand) mogen vaccins hier niet gecombineerd worden. Voor de tweede maal zijn wij de dupe.

K. Edelman, Amsterdam