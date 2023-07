’Regiominister weggegooid geld’

Uit een peiling in opdracht van de Regiobank blijkt dat 60% van de 1600 ondervraagden van mening is dat de kloof tussen de regio en de Randstad groeit.

Weer een grootverdiener erbij die er zeker niet voor zal zorgen dat belangrijke publieke voorzieningen behouden zullen blijven. Er is in dit land nergens geld voor. Het ov, zeer belangrijk voor de regio, is constant bezig met het minimaliseren van streekvervoer en zwembaden bv. worden gesloten dus een minister voor Regiozaken is weggegooid belastinggeld.

Mevr. Brugman, Lelystad