’Mooi streven Timmermans onhaalbaar’

Met kromme tenen Frans Timmermans aangehoord tijdens de partijbijeenkomst PvdA/GL. Hij stond daar met droge ogen te vertellen ’hoe mooi het niet zou zijn als we mensen die het moeilijk hebben zouden kunnen helpen met het isoleren van hun huis of met het aanschaffen van zonnepanelen, zodat hun energierekening teruggebracht zou zijn tot 80 of zelf 60 euro’. Een onmogelijk haalbaar streven. Wij, zuinige 70’ers, wonen in een nieuw optimaal geïsoleerd gasloos huis met zonnepanelen. Ons nieuwe termijnbedrag is 313 euro per maand. O ja, dit komt mede doordat wij afhankelijk zijn van stadsverwarming (Leidsche Rijn) of gaat Timmermans hier ook de onredelijkheid van aanpakken?

J. Boer,

Utrecht