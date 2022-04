’Ov rijdt meestal wel op tijd’

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, zijn onvoorziene problemen niet uit te sluiten en zit het soms allemaal tegen.

Ik ga met de auto, omdat er géén treinstation in de buurt is. Betaal meer dan 100 euro per maand aan wegenbelasting, maar kan ook niet altijd optimaal gebruik maken van het wegennet. Files, ongelukken, afsluitingen omdat er een crimineel raar doet (zaterdag nog).

Storm en sneeuw. Als ik niet kan rijden is het 'mijn eigen schuld'. Waar halen de ov-gebruikers het recht vandaan om te eisen dat alles geregeld wordt als het eens niet gaat zoals je gepland hebt? Ja, er valt een trein uit, dan neem je de bus of vraag je een kennis om jou weg te brengen. Waarom moet een ander jouw bus regelen? Omdat je toevallig een kaartje gekocht hebt? Wees blij dat je meestal wel op tijd gebracht wordt door het ov. En wees blij dat er een ov is.

Leo Meester, Emmeloord