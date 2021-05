’Bitcoin is het summum van niets!’

Maar wat de boer niet kent, daar moet hij wat Tjeerd61 betreft geen mening over hebben: „Het verbaast mij elke keer hoeveel mensen ’iets vinden’ van bitcoin, maar geen idee hebben waar ze over praten. Het is om te beginnen primair helemaal geen betaalmiddel. Ja, bitcoin is op korte termijn volatiel, maar kijk eens naar de waardeontwikkeling per jaar. Bitcoin is uitermate geschikt als langeretermijnbelegging. Beter dan geld op de bank zetten.” Een twentenaar ziet ook meer toekomst in de digitale munt dan in ’echt’ geld: „Ik denk dat de bitcoin de euro overleeft. Als de ECB stopt met geld erbij drukken, dan is de euro niet meer waard dan het papier waarop het bankbiljet is gedrukt.”

Deze twee zijn dus bitcoin-believers en daar zijn er wel degelijk meer van. Edwinvanderman denkt dat de bitcoin een blijvertje is: „Met dien verstande dat de regels omtrent deze digitale munt nog in de kinderschoenen staan. De vraag is: hoe wordt deze munt in het huidige betaalsysteem ingepast, met welke regels? De munt is nu nog veel te volatiel en berust eigenlijk op toekomstmuziek. De komende tien jaar zal duidelijk worden welke munten overblijven en in welke vorm.” Dat denkt Stukjesschrijver ook: „De bitcoin blijft bestaan. Overal op de wereld zijn er wel mensen te vinden, die bitcoins opkopen. Het handelen in bitcoins is een soort gokken. En ja, gokkers zijn er ook overal. Denk maar aan alle casino’s. Zolang je beseft, dat het kopen van bitcoins eigenlijk gokken is, zie ik er geen kwaad in. Je kunt (al) je geld kwijtraken, maar ook een gigantische financiële klapper maken. Spannend is het zeker, net als gokken in een casino.”

"Ik hou graag zelf grip op mijn geld"

Dat gok-element staat Olieklippie tegen: „Het lijkt allemaal mooi en prachtig, maar zolang er van die idioten rondlopen zoals die Musk, dan ga ik er niet aan beginnen. Hij twittert weer wat en huppa dat cointje gaat weer naar beneden of naar boven. Dat noem ik manipuleren!”

Diva036 is ook wat voorzichtiger van aard: „Ik heb mijn verdiende en gespaarde geld al sinds de jaren ’90 geïnvesteerd in onroerend goed, de beloning is na jaren van geduld een goudmijn geworden. Ik heb nu diverse woningen en panden en een ’goud’ leven. Ik was alleen in het begin wel nieuwsgierig naar de bitcoin, maar de enorme risico’s wilde ik niet nemen. Ik hou graag zelf grip op mijn geld en de bitcoin is voor mij gewoon een luchtbel. Ook niet veilig als de banken geen garantie geven. Bij de eerste de beste hack kun je fluiten naar je geld. Dan maar wat meer geduld.”

Bdvr vindt de bitcoin is een duur modeverschijnsel. „De elite kan ermee pochen. de waarde van de e-coin wordt bepaald door mannetjes als Elon Musk en niet door de echte (beurs)handel. Dit maakt het een fragiel betaalmiddel. De kleine man heeft er niks aan en het is een kwestie van tijd tot de politiek er een mooie belasting op heeft verzonnen. Kortom, leuk voor de elite om over te praten op een feestje, maar meer ook niet.”

"De zot doet wat hij niet laten kan en de wijze laat wat hij niet doen kan"

Voor de bitcoin geldt voor velen hetzelfde als voor gokken: doe het alleen met geld dat je kan missen. Antoine888vannassau verwoordt het als volgt: „Ach, heb je tijd en geld over, dan kun je best wel voor een gedeelte in bitcoin gaan. Ben je al wat ouder en heb je dus minder tijd om het te laten renderen, dan zou ik het niet doen. Te onstabiel.”

Joannes 1947 heeft dezelfde mening: „Voor de gewone spaarder, die een spaarbedrag heeft om huishoudelijk calamiteiten te kunnen trotseren, is het mijns inziens niet verstandig om geld in bitcoins te steken. Het is te onzeker, net als beleggingen. Als je eigenlijk het geld niet kunt missen, moet je er niet aan beginnen.”

Laten liggen dus? Jazeker, betoogt Harlingen-laan: „Een zeepbel! Alles in het universum is vergankelijk en veranderlijk, het een weliswaar meer dan het andere, maar een bitcoin is het summum van niets.”

Maar uiteindelijk moet iedereen het natuurlijk zelf weten, zegt CesCes: „De zot doet wat hij niet laten kan en de wijze laat wat hij niet doen kan.”