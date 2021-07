Brief 3 ’Asielcriminaliteit hard aanpakken’

Maar liefst een op de drie is verdacht van een misdrijf. Een misdrijf! We hebben het dus niet over kruimeldiefjes de een keer een overtreding begaan! Snel de wet aanpassen, net zo snel als er een belastingverhoging doorgedrukt kan worden en stel nu eindelijk eens keiharde eisen aan de regeringen van o.a Marokko en Algerije dat we dit als land niet (meer) pikken.

Cj van Mook, Made

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: