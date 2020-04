’Experts op tv weten niks zeker’

Mij stoort het buitengewoon dat er velen aan het woord komen in praatprogramma’s op de tv. Een ding is duidelijk: niemand ’weet het’. Toch doen ze allemaal hun zegje en spreken ze elkaar soms tegen. De een is soms positiever en schets aan de horizon een uitweg. Een volgende boort ieder tikkeltje optimisme weer de grond in. Maar nogmaals: niemand weet iets met zekerheid. Maar de consument wordt voortdurend heen en weer geslingerd tussen enige hoop en een inktzwart scenario. Met deze gang van zaken is werkelijk niemand gediend. Mijn voorstel is dat er door de virologen en andere deskundigen uitsluitend gecommuniceerd wordt met de verantwoordelijke ministers. En uitsluitend deze mensen doen dan wekelijks hun zegje richting het publiek op basis van wat ze door de deskundigen is verteld. En de praatprogamma's moet dringend worden verzocht geen deskundigen in hun programma's te laten optreden.

Hans Bommer, Zuidscharwoude