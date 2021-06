’Gemakkelijk eindadvies Hamer’

Bekijk ook: Informateur Hamer biedt eindverslag aan Tweede Kamer aan

Maar met zoveel partijen en partijtjes is het ook bijna niet te doen. Zoveel meningen, zoveel zinnen. Ga er maar aanstaan! De allesomvattende vraag wie het met wie gaat doen is bij lange na nog niet beantwoord. Doe het lekker zelf maar, is nu het antwoord van Hamer, gericht aan de winnaars van de verkiezingen, nml. Rutte en Kaag die zelf maar eens wat op papier moeten zetten.

Ja, zo kan ik het ook. Dat maakt in feite in de toekomst een (in)formateur totaal onnodig. En kan er zonder veel geneuzel enorm aan tijd worden gewonnen. Dat we dáár nooit eerder over nagedacht hebben!

Jan Muijs, Tilburg