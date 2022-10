’Zorgbeleid Schippers rampzalig’

Ze slaagde er in de stijgende kosten in de volksgezondheid te dempen en de begroting binnen de afgesproken kaders te houden. Politiek gezien een geweldige prestatie. Echter voor de volksgezondheid rampzalig. Zorgverzekeraars werden gedwongen tot een maximale uitgaven groei van 1,5%. Hoe ze dat moesten doen was niet het probleem van het ministerie. Dit alles leidde tot wurgcontracten voor vrijwel alle zorgverleners en er was uiteraard geen geld voor extra uitgaven zoals nieuwe behandelmethoden en of medicijnen.

Bovendien is er door de vergrijzing van Nederland jaarlijks al een groei nodig van een aantal procenten, alleen al om de bestaande situatie in stand te houden. Gevolg: een jaarlijkse bezuiniging van minimaal 5 procent. Over een kabinetsperiode van 4 jaar dus 20%.

Conclusie: geweldig in de ogen van politiek Den Haag, een drama voor de burger en met name onze 65 plussers. De vraag is: wie heeft er zin in zo' n keiharde saneerder? Schippers als potentiele premier? Het toonbeeld van de huidige politieke malaise: budget boven de menselijke maat. Ik durf gerust de stelling aan dat Schippers wellicht een ervaren bestuurder is, maar tevens de (met afstand) slechtste minister van Volksgezondheid van de laastste jaren, gezien vanuit het perspectief van de patient.

E. Meijer