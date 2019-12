Straks is weer het moment om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. En doorgaans gebeurt dat collectief en plichtsmatig. Maar voor liefdesparen is de nieuwjaarswens onbewust ook een meetmoment. Oftewel: wil ik nog weer een heel jaar met deze persoon een beschuitje eten? Vaker dan ooit is het antwoord: ’Nee’.