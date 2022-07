’Helmplicht snorfiets slecht besluit’

Vooral het vrouwelijk gedeelte behoorde niet langer tot de berijders. De bromfietsbranche zag de verkopen zienderogend terug lopen en klaagden steen en been. Mét resultaat, want er kwam een andersoortig voertuig op de weg. De snorfiets zag het levenslicht en kende vanaf het begin een groot succes.

Een voertuig met een maximum snelheid van 25 km per uur waarmee je zonder helm de weg op mocht. Een goed compromis was geboren en ook de veiligheid kwam dat ten goede. Maar alles wordt weer anders nu per 1 januari 2023 ook de helmplicht voor snorfietsen wordt ingevoerd.

De verkoop van snorfietsen zal in het slop geraken, want als je tóch een helm op moet kun je net zo goed voor de snellere bromfiets kiezen, waarmee je 45 km per uur mag rijden. Je wordt dan wel gedwongen om op de weg tussen de auto's te gaan rijden en niet meer op het fietspad.

Dat zal wennen worden. En je hoeft maar om je heen te kijken om te zien, dat niemand zich aan de snelheid houdt en controles niet of nauwelijks plaats vinden.

Rollenbankcontroles bijvoorbeeld vinden nog maar sporadisch plaats. Ongelukken zullen derhalve zwaarder letsel tot gevolg hebben.Niet elke verandering is een verbetering.

Jan Muijs, Tilburg