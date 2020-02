Uitslag stelling: ’Regels voor influencertjes’

Het komt steeds meer voor dat jonge influencers geld verdienen met YouTubevideo’s en Instagramposts.

Voor jonge talenten die in films of het theater spelen, is er al een regeling die deze kinderen beschermt. De overgrote meerderheid vindt het goed dat een dergelijke regeling bestaat. Driekwart meent dat er voor het influencerschap ook regels moeten komen. ,,Een vlogje voor de lol moet natuurlijk kunnen. Maar zodra er geld in omgaat, moeten kinderen worden beschermd. Zelfs tegen de eigen ouders.” En andere betoogt: ,,Als ouders hun jonge kinderen twee uur per dag achter de kassa zouden laten zitten, dan zouden we moord en brand schreeuwen.”

Zo bepleit een respondent dat de Arbeidsinspectie goed moet kijken maar dit ‘nieuwe beroep’ en de gevolgen. ,,Bovendien, alles wat je doet op internet kan je een leven lang achtervolgen.” Ook gaan er stemmen op om het vloggen net zo te behandelen als het spelen in een musical, film of theaterproductie, waaraan 24 speelbeurten als maximum zit. ,,Vloggen moet op precies dezelfde manier worden behandeld.”

De meesten vinden niet dat talentvolle kinderen worden afgeremd in hun ambities door dergelijke regelgeving. ,,Werk is werk en een hobby die zo groot wordt, moet ook aan banden worden gelegd. Kijk maar naar jonge voetballers en artiesten.” Een andere deelnemer stelt voor om het te gelde maken van ‘werk’ van kinderen te verbieden tot ze achttien jaar zijn. ,,De hele dag alleen maar met jezelf bezig zijn en met filmpjes, is heel slecht voor kinderen. Beter kun je ze ervan weghouden.”

Een grote meerderheid meent dat ouders kinderen eigenlijk zouden moeten verbieden om influencer te worden. Echter, ook veel respondenten denken dat de kinderen die op YouTube filmpjes maken worden gepusht door hun op geldbeluste ouders. ,,Die dingen bedenken de kinderen niet zelf, maar ze nemen een rol aan die is opgelegd door de ouders. Daardoor missen die filmpjes elke vorm van realiteit.” Toch vinden sommige anderen het juist een marginaal probleem. ,,Hoe vaak komt dit nou voor?”, is het commentaar van een van hen. ,,Dingen die leuk zijn, waarom zou je die verbieden?”

Driekwart vindt niet dat de jonge influencers net als de jonge acteurs of muzikanten beschikken over een speciaal talent. ,,Jonge balletdanseressen of sporters koesteren een eigen droom. Bij influencers wordt vaak het belang van het kind uit het oog verloren omdat er vet geld verdiend kan worden.”

Wel denken de meesten dat de kinderen die nu YouTube of Instagramster zijn, later spijt zullen krijgen van hun activiteiten. Een van hen neemt ’Barbie’ als voorbeeld. ,,Die is door haar televisiewerk en Instagram helemaal doorgedraaid.” Deze respondent vindt dat de Arbeidsinspectie goed onderzoek moet doen naar het psychische welbevinden van deze kinderen. Een ander gaat al een stapje verder en vreest dat kinderen met het vloggen hun identiteit verliezen. ,,Ouders doen het over de ruggen van hun kinderen heen. Die doen alles voor de likes.”