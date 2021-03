Uitslag stelling: ’Op dezelfde voet verder’

De meeste respondenten denken dat D66 de winst vooral heeft te danken aan Sigrid Kaag. ,,Ze heeft in de media veel podium gekregen”, zo vindt een respondent. Dat de linkse partijen hebben verloren, daarover is een grote meerderheid van de deelnemers niet verbaasd.

Verbaasd zijn de stemmers over de winst van de VVD. Het gevolg van de winst van de liberalen is dat Mark Rutte waarschijnlijk premier zal blijven. De meesten zien dat eigenlijk liever niet gebeuren. ,,Onbegrijpelijk dat er zoveel mensen achter Rutte staan en het blijkbaar totaal niet interesseert hoeveel leugens en beloften hij niet is nagekomen. En dan hebben we het niet eens over de toeslagenaffaire”, klinkt het.

De verkiezingen waren volgens een meerderheid van de deelnemers niet echt spannend. ,,Echt heel saai. Er zal niet echt iets veranderen, helaas. Nederland gaat gewoon op dezelfde voet verder.”

VVD, D66 en het verliezende CDA kunnen een coalitie vormen, zo is de verwachting. Toch denken de meesten dat de formatie lastig wordt. Zij vinden namelijk niet dat het CDA nu in de nieuwe regering moet gaan zitten. Een respondent die het allemaal wel ziet zitten: ,,Met Kaag als vicepremier krijgt Rutte er iemand met visie bij. En dan graag Wopke Hoekstra terug op Financiën.” Een ander: ,,Hopelijk komt er geen linkse partij bij.”

De rechtse partijen FvD, PVV en JA21 hebben samen een flinke winst geboekt, en gaan waarschijnlijk 29 Kamerzetels bezetten. Het antwoord op de vraag of dit 'rechtse blok' nog een verschil gaat maken, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft denkt dat dit wel gaat gebeuren, de andere helft juist niet.

Een respondent noemt het 'zorgelijk' dat JA21, FvD en PVV zoveel stemmen hebben gekregen. ,,De opkomst van 'rechts' is vooral te wijten aan de coronacrisis. Als corona is weggeëbt, zullen deze partijen minder te zeggen gaan hebben.” Een andere respondent: ,,De opkomst van deze partijen betekent dat heel veel mensen in ons land zich niet gehoord voelen.” Velen schrikken van de grote winst van FvD. Één van hen relativeert: ,,Ze hebben weliswaar gewonnen, maar ook weer niet dusdanig dat zij een groot stempel kunnen drukken op het politieke klimaat.”

Sommigen maken de kanttekening dat PVV weliswaar rechts is op het gebied van migratie, maar economisch gezien juist links. Een opmerking: „JA21 is niet ultrarechts, maar 'gewoon' rechts. Alleen de FvD zou je kunnen beschouwen als extreem.”

Van de kleine partijen is Volt met drie zetels de meest opvallende nieuwkomer. Daarover is een meerderheid wel verbaasd. Onder de respondenten zitten een aantal fans van de nieuwe pan-Europese partij. ,,Het zou zo maar kunnen dat zij een rol van betekenis moeten gaan spelen, als ze de coalitie aan een meerderheid moeten helpen.” Een andere respondent is juist helemaal niet blij met de komst van nieuwe ’splinterpartijen’. ,,Allemaal clubjes van nul en generlei waarde, vooral tijd en geldverspilling. Stel een kiesdrempel in van vijf zetels, want die versplintering lost helemaal niets op.”