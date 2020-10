’Aandacht voor langetermijneffecten van corona bij jongeren’

Als er meer informatie komt over de effecten van corona bij andere leeftijdsgroepen, waarbij de patienten niet dood gaan, maar ernstige gevolgen aan bijvoorbeeld hun longen ondervinden, dan heb je kans dat de opgelegde quarantainregels in die groepen beter worden opgepakt.

Wat ik hoor is dat gezonde en jonge mensen niet allemaal alleen wat griepachtige verschijnselen krijgen. Publiceer daar eens iets meer over. Of doe een oproep en vraag eens naar de gevolgen op lange termijn van het virus. Dan komt er misschien iets in beeld wat niemand verwacht.

Stef Bouwhuis

Amsterdam