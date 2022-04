’Oproepplicht herinvoeren’

Officieel is de dienstplicht in Nederland nooit afgeschaft, maar dienstplichtigen worden sinds 1992 niet meer actief opgeroepen. Volgens de deelnemers moet dit veranderen. Allereerst omdat we we gezien de oorlog in Oekraïne beter op alles voorbereid kunnen zijn. „Laten we hopen dat het niet nodig is maar in tijden van oorlog kunnen we extra soldaten goed gebruiken”, reageert een respondent. Defensie kampt met een enorm personeelstekort. Het ministerie van Defensie onderzoekt of het invoeren van de dienstplicht naar Scandinavisch model kan helpen om het tekort van 9000 militairen weg te werken. In Zweden zijn dienstplichtige jongeren op vrijwillige basis welkom om 11 maanden te dienen. Iets meer dan de helft vindt dat we dit model moeten overnemen. „Op vrijwillige basis kan dit een prima vorming voor jongeren zijn. Overigens moet dan het dienstrecht gelden voor jongens en meisjes”, vindt iemand.

Ook iemand anders pleit voor een vrijwillige diensttijd: „Jongeren zullen op deze manier kennis met defensie maken en zo een keuze kunnen maken om beroepsmilitair te worden.”

De dienstplicht heeft namelijk veel voordelen, zo vinden de stemmers. Zo kan de diensttijd een belangrijke rol spelen in de opvoeding van jongeren, denkt het gros. „De jongeren leren discipline en een vak waardoor ze uit dienst makkelijker aan een baan komen.” De jongeren van nu kunnen wel wat extra opvoeding gebruiken, wordt er gezegd. „Discipline, samenwerking, communicatie, plichtsbesef, verantwoordelijkheid, is iets waaraan het bij een groot deel van de jongeren volledig ontbreekt. Een strakke hand en bijbrengen van handelen in teamverband kan hier zeker positief werken. Een zinvolle periode.” Sommige stemmers hebben toch echt hele andere herinneringen aan hun diensttijd: „Een jaar risken, blowen en zuipen was mijn dienstplicht. Een jaar studeren of werken verdient beter, is veiliger en beter voor je toekomst. Afghanistan, Syrië, Srebrenica, een slechtere baas en leerschool is er niet.”

Bijna de helft van de stemmers gelooft niet dat een dienstplicht naar Zweeds model een oplossing kan zijn voor het personeelstekort bij de krijgsmacht. Defensie is te onaantrekkelijk voor jongeren, op vrijwillige basis zullen maar weinig jongeren zich aanmelden, denkt bijna driekwart van de deelnemers. En bovendien is er dan juist weer meer gekwalificeerd personeel nodig voor het trainen van de jonge militairen: „De dienstplicht zal het perstoneeltekort niet oplossen. Het opleiden van dienstplichtigen vereist namelijk ook extra personeel en een dienstplichtige is na een klein jaar weer weg. Je kunt dan beter het beroepsleger aantrekkelijker maken door de wedde te verhogen”, zegt een deelnemer. Velen denken er net zo over. „Zweeds model invoeren en een goed salaris betalen. Het huidige lage salaris van een soldaat (1100 euro bruto) is een schande. Het beroep moet aantrekkelijk worden gemaakt.” En: „Stop met de ridicule campagnefilmpjes dat rijden in een tank ’vet’ is. Maak Nederland een land dat waard is om voor te vechten.”