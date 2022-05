Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall World Economic Forum: koehandel met invloed in Zwitserse Alpen

Door Eddy Terstall Kopieer naar clipboard

Een flow of thinkers, zoals Sigrid Kaag het noemt, is nu weer bijeen in Davos. De particuliere organisatie World Economic Forum organiseert daar een fly-in voor iedereen die belangrijk is of als zodanig wordt gezien.