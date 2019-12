’Dierenleed boven religie’

Terwijl men zich hier drukt maakt over een haan in een mand op Schier, worden in Nepal 200.000 offerdieren op de meest gruwelijke manier afgeslacht. Heb mij erg vergist in het hindoeïsme. Dacht altijd dat dat heel vredelievend was. Offerdieren horen thuis in de grijze oudheid. Tegenwoordig zou dit verboden moeten worden om dit afschuwelijke dierenleed maar goed te vinden omdat vrijheid van godsdienst boven alles gaat.

Mevr. C. Schappert-Keijzer, Morra