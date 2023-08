Cum laude in stand houden

Driekwart van de stellingdeelnemers vindt dat met het afschaffen van cum laude de motivatie wordt weggehaald om meer uit jezelf te halen: „Je haalt de prikkel weg bij de slimmeriken, die makkelijk kunnen leren”, zegt een deelnemer. Een ander: „Het is goed naar het hoogst haalbare te streven.” Ook worden door naar cum laude te streven verschillende eigenschappen aangesproken, schrijft een respondent: „Goede cijfers of cum laude hebben niet alleen met intelligentie te maken, maar ook met inzet en doorzettingsvermogen.”

Veel stemmers spreken over de Nederlandse gewoonte om te nivelleren: „Zodra je het iets beter doet dan een ander gaan we nivelleren”, zegt een deelnemer. „Of dat nu is met inkomen of prestaties, eenheidsworst moet het zijn.” Een ander: „Alle eisen overboord maakt iedereen weer gelijk.”

Zou met het afschaffen van cum laude de werkdruk werkelijk verminderd worden? Nee, denkt 89%. Veel deelnemers denken aan andere oorzaken: „Ik heb de indruk dat jonge mensen van nu veel minder stressbestendig zijn dan in mijn tijd.” Een ander: „Een burn-out wordt meestal door andere omstandigheden veroorzaakt, zoals problemen thuis of in familie. Vaak is studie alleen de druppel die de emmer doet overlopen.”

Of geneeskundestudenten met de hoogste cijfers ook de beste dokters worden, daarover zijn de meningen verdeeld. Al meent het grootste deel (47%) dat hoge cijfers halen niet per se iets zegt over de kwaliteit van de arts: „De best werkende in de geneeskunde is degene die overstijgend kan kijken en daarbij kennis, sociale vaardigheden en empathisch vermogen combineert.” Een andere respondent: „Als iemand cum laude is afgestudeerd, zegt dat niet dat iemand een goede arts wordt, dat zie je pas in de praktijk.” Daar is echter niet iedereen het mee eens: „Wie wil er door een oncoloog of cardioloog geholpen worden die het maar net aan heeft gered en niet onder druk kan presteren?”, vraagt een deelnemer zich af.

Van de deelnemers aan de stelling vindt 83% dat er in de opvoeding te weinig nadruk ligt op weerbaarheid: „Jongeren zijn niet meer weerbaar en flexibel, omdat ze op jonge leeftijd te veel in de watten worden gelegd.” Een respondent licht toe: „Helaas is de maatschappij hard en jonge mensen hebben van huis uit en school te weinig te maken gehad met teleurstellingen.”

Toch vindt 16% van de respondenten afschaffen wél een goed idee: „Als je graag geneeskunde wil studeren, doe je volgens mij je uiterste best en daar heb je geen cum laude voor nodig”, zegt iemand. Een ander vult aan: „Cum laude veroorzaakt prestatiedrang, die ongunstig kan werken op de psyche van een student.” Het is maar de vraag wat belangrijk is, reflecteert een deelnemer: „Ik zie wel dat hoge cijfers willen halen stress kan geven, men stelt hoge eisen aan zichzelf ”, stelt deze respondent. „Zelf vind ik nieuwsgierigheid en leergierigheid belangrijker en het kunnen toepassen van het geleerde in de praktijk. Daar kun je beter op scoren dan op de theorie alleen.”