Brief 2 ’Tenten moeten langer blijven’

Alleen vindt het Rode Kruis dat asielzoekers in hetg opvangcenmtruim in Ter Apel dat slechts drie nachten mogen doen. Daarna worden de tenten afgebroken. Dat vind ik onbegrijpelijk. Er zijn gewoon te weinig opvangplekken in Nederland. Gemeenten worden ondertussen onder druk gezet om plekken te zoeken voor asielzoekers. Waarom? Het is voorlopig nu prachtig weer en daardoor kan er prima in een tent geslapen worden.

Hans Wijmer

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: