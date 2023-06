Brief 2: ’Negeren kiezer gevaar voor democratie’

Waarom zijn Pim Fortuyn, FvD en de BBB zo snel opgekomen? Dat heeft alles te maken met het vertrouwen in de politiek. De kiezers zijn de afgelopen 20 jaar totaal verwaarloosd, alles onder het mom van ’wij weten het beter’. FvD is geen gevaar voor de democratie, het negeren van de kiezer is het grootste gevaar voor de democratie dat bewijst het stemgedrag.

F. van Gelderen

