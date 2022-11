Maar het is beter om naar jezelf te kijken. Wij willen brede maatschappelijke discussies over 100 wolven en Zwarte Piet, genderneutrale toiletten op iedere hoek van de straat, leed van generaties geleden verdoven met 200 miljoen, papadagen, een paar keer per jaar op vakantie, vooral parttime werken en dan wel het liefst thuis…..

Laten we eens eerlijk zijn naar onszelf. We zijn gewoon een verwende en aan rechten verslaafde samenleving die op een roze wolk zit en die denkt dat alles kan en gratis is.

Haalbaarheid wordt verondersteld in onze ’maakbare samenleving’ en betaalbaarheid opgelost met oncontroleerbare schulden.

De prijs die we hiervoor betalen is dat basisbehoeften zoals goed onderwijs, goede zorg, een huis en betaalbaar eten niet meer vanzelfsprekend zijn.

We hebben de echte prioriteiten uit het oog verloren en zijn van de weg af.

Een Great Reset lijkt onafwendbaar, maar het World Economic Forum en meneer Schwab hebben daar weinig mee van doen.

Nick Koot