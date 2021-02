’Kijk naar de positieve punten’

Velen met mij zullen ongetwijfeld balen van de avondklok en de lockdownmaatregelen en dat geldt zeer zeker voor alle ondernemers. Ook is er nog steeds een kleine groep ontkenners en beterweters. Toch moeten we ook de positieve kant durven zien van al die maatregelen.

Immers waar begin januari het aantal besmettingen nog tegen de 10.000 per dag lag is dit nu gedaald naar 3280. Het aantal ic-opnames is gedaald van ca. 400 per dag naar nu 34 en het aantal ziekenhuisopnames is gedaald van boven de 600 naar 197 per dag.

Als we dit vergelijken met de rijen wachtend ambulances in Londen en Lissabon met patiënten waar geen plaats en/of zuurstof voor is, hebben wij het met z’n allen nog niet zo slecht gedaan. Laten we hopen dat dit een opening is naar een betere lente en een nog mooiere zomer waarbij we weer veel meer mogen dan nu het geval is.

Johan van de Put-Roelofarendsveen