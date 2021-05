’Compensatie veroorzaakt instroom migranten’

Premium Verhalen achter het nieuws

Feikje uit Iraaks Koerdistan: ‘Omdat er toch vaccins over zijn, mag je hier kiezen welke je wilt’

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Feikje Jasem-Veenstra (42). Ze woont in Iraaks Koerdistan en ze vertelt over de coronasituatie daar. „Door het snelle ingrijpen is ons in eerste instantie veel ellende bespaard.”