’Fatale baldadigheid in Arnhem’

Afkomstig van een bank die in de hal stond en door het vuurwerk in brand was gevlogen. Op dat moment was er slechts sprake van badadigheid. Niets meer of minder. Zij konden niet weten dat er op dat moment mensen in de aangrenzende lift stonden. Tegen de twee tieners zijn werkstraffen geëist van zestig uur. Wat moet ik me daar nu eigenlijk bij voorstellen? Ze mogen niet eens werken.

Ze zijn meer gebaat met begeleiding van professionele zorgverleners om de geweldige impact die dit gebeuren ook op hen heeft gehad zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Over de persoon die de bank in de hal als grof vuil heeft gedumpt wordt niets gezegd. Die is zeker zo schuldig, want je kunt toch op je klompen aanvoelen dat zoiets juist in zo'n nacht een gevaarlijke wending kan krijgen.

Jan Muijs, Tilburg