Ombudsman: Toch niet voor niets

Ze kijkt op de website van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Daar staat dat ze haar Zuid-Afrikaanse rijbewijs niet kan inwisselen voor een Nederlandse rijbewijs. Wat gek, denkt Rita. Ze is zelf Zuid-Afrikaans, maar woonde eerder in Nederland. Toen had ze ook al een Nederlands rijbewijs.

Ze belt met de klantenservice van de RDW. De medewerker die ze spreekt ziet in de systemen niets staan over een oud Nederlands rijbewijs. Als ze een rijbewijs wil aanvragen moet ze daarom eerst rijexamen doen. Rita vindt het vreemd, maar neemt direct een aantal rijlessen en plant een rijexamen in. Ze slaagt in één keer voor het examen.

Met het examen op zak vraagt ze bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan. Daar krijgt de medewerker van de gemeente een foutmelding. Er staat toch wel een verlopen rijbewijs op Rita's naam. Het enige dat Rita hoeft te doen is dat rijbewijs vernieuwen.

Rita weet niet wat ze hoort. Ze heeft net 1300 euro uitgegeven aan rijlessen en het examen. Maar dat was blijkbaar helemaal niet nodig? Al die tijd en al dat geld waren voor niets? Ze dient een klacht in de bij de RDW. Zij hadden haar toch kunnen vertellen dat ze niet opnieuw examen hoefde te doen? De RDW is het niet eens met haar klacht. Volgens RDW was het niet aan hen om dat vertellen.

Rita neemt contact met ons op en collega Hans gaat met de zaak aan de slag. Na zijn onderzoek zijn we het eens met Rita. De RDW had haar beter had moeten informeren. De RDW moet er namelijk als overheidsinstantie voor zorgen dat hun informatie klopt en duidelijk is. Maar ook dat zij belangrijke informatie delen met mensen. Ook als mensen daar niet zelf om vragen. Dat hebben zij niet gedaan. Daarom vragen wij de RDW om Rita's gemaakte kosten te vergoeden. En om de informatie op hun website aan te passen.

Gelukkig is de RDW het nu wel met ons eens. Ze maken 1300 euro over naar Rita en passen hun website aan. Ik ben blij voor Rita dat deze zaak nu is opgelost. Maar ook dat de RDW leert van deze klacht en nu duidelijker op zijn website communiceert.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de RDW? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.