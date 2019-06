’Wie moet risicovol gedrag betalen?’

In het programma bij Pauw was er een discussie tussen Pia Dijkstra en Elco Brinkman over als je door eigen schuld in de problemen komt met name in de gezondheidszorg; o.a zwanger na een avondje stappen, drugsgebruik, kitesurfen enz. Of de kosten die die risico's met zich meebrengen altijd door de verzekeringen vergoed moeten worden en dus door de gemeenschap.

Elco vond dat daar weleens een debat over gevoerd moest worden. Pia kwam niet veel verder dan het emotionele dilemma van de vrouw, die het heel moeilijk heeft om te besluiten over wel of niet een abortus. Maar daar ging volgens mij de door Elco opgeworpen vraag niet over!

Volgens mij ging het over: Wie moet risocovolgedrag betalen: de dader of de gemeenschap? Een uitstekende te voeren discussie volgens mij, Elco Brinkman!

Wil Slettenaar, Lunteren