Milieuzaken komen nu op tweede plan

Hoe anders is dat dit jaar: corona hier, corona daar, er is nauwelijks iets anders meer in het nieuws en het is de vraag of we er op korte termijn vanaf komen. De economie zit in het slop, de werkloosheid loopt sterk op en faillissementen zullen op ons afkomen.

Theaters, recreatie en sportverenigingen en al hetgeen we voor ontspanning zo nodig hebben, gaan teloor als we niet op tijd ingrijpen en alles in het werk stellen om weer op het niveau van 2019 terug te komen.

Is het geen goed idee om alles wat in 2019 zo nodig was en hoog op de actielijstjes van milieu, klimaat en politiek stond, maar in deze tijd echt wel op het tweede plan mag komen, even uit te stellen om weer te pogen op het oude niveau terug te geraken?

Ik denk dat D66, GroenLinks en ’groene’ activisten daar in het belang van de toekomst van Nederland en z’n inwoners daar totaal geen probleem mee zullen hebben.

R. Diepen,

Breda