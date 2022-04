’Zonnepanelen op Afsluitdijk’

Windmolens op zee, op het land, ook dicht bij woonwijken en in het IJsselmeer. Zonnepanelen in weilanden en op daken. Waar ik niets over hoor, is zonnepanelen op de Afsluitdijk, daar zijn mogelijkheden ten over. We hebben 30 km aan Afsluitdijk, waarom benutten we deze mogelijkheid niet om daar zonnestroom op te wekken? Niemand heeft er last van, niemand zijn uitzicht word bedorven, niemand kan bezwaar maken. Ideale ligging t.o.v. de zon. Friesland en Noorholland kunnen hiermee vele huizen van schone energie voorzien.

Cees van Wijk, Texel