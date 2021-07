Uitslag Stelling: ’Doorgaan van Spelen fout’

Hoewel woensdag een succesvolle dag was met veel medailles, is TeamNL tijdens de Olympische Spelen bepaald niet gevrijwaard van pech. Een zestal leden bleek bij aankomst in Japan ook nog eens besmet met het coronavirus, en vier zagen hun olympische droom in duigen vallen. Van meet af aan klinkt er felle kritiek op het doorgaan van de Spelen: het organiseren van zo’n massaal evenement in tijden van een pandemie zou onverantwoord zijn. Deelnemers aan de Stelling van de Dag lijken het daarmee eens. „Roem en geld gaan op voor gezondheid”, schrijft iemand.

Tachtig procent van de deelnemers vindt dat de Olympische Spelen afgelast hadden moeten worden. Een nog grotere groep (83 procent) is van mening dat in de organisatie van de Spelen te veel is gekeken naar financiële en commerciële belangen. „De Japanners beschouwen het als een prestigeobject. Ze zouden het een afgang vinden als het afgelast zou worden”, schrijft iemand. „Er wordt totaal niet gekeken naar de volksgezondheid, maar ook niet naar de belangen van de sporters”, zegt een ander.

Begin deze week haalde sportkoepel NOC*NSF flink uit naar de Japanse organisatie van de Spelen. Aanleiding was de ’onacceptabele’ behandeling die de met corona besmette leden van TeamNL zouden krijgen in een speciaal daarvoor opgezet quarantainehotel. De sporters zouden onder andere niet naar buiten mogen en slecht te eten krijgen. Zo’n 63 procent van de respondenten sluit zich aan bij de kritiek van de Nederlandse sportkoepel. „Ik vind de behandeling die kansrijke sporters daar krijgen ronduit schandalig”, schrijft iemand. Een ander zegt: „Je kunt er ook voor zorgen dat zo’n hotel een plezierige plek is in plaats van een strafgevangenis.”

NOC*NSF diende een officiële klacht in bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over de omstandigheden in het coronahotel. Met succes: de Japanners stemden in met enkele versoepelingen van de maatregelen. Toch vindt het gros van de deelnemers (87 procent) dat NOC*NSF ook de hand in eigen boezem moet steken. „Iedereen die de Spelen heeft door laten gaan op deze wijze, mag echt met het vingertje naar zichzelf wijzen”, zegt iemand daarover. Volgens 64 procent hadden de Nederlandse sporters zelfs thuis moeten blijven. „Maar het is wel te begrijpen dat ze zijn gezwicht”, nuanceert een deelnemer. „Ze hebben zich jarenlang voorbereid om hieraan deel te kunnen nemen.”

Ondertussen worden vraagtekens gezet bij de rol van vlucht KL861, waar de positief geteste leden van TeamNL aan boord zaten. De mogelijkheid van een besmetting op deze vlucht ligt onder een vergrootglas, zeker nu duidelijk is geworden dat bemanningsleden voorafgaand niet getest waren. Zeventig procent van de stellingdeelnemers denkt dat er fouten zijn gemaakt op de vlucht. Ruim driekwart denkt dat de coronabesmettingen binnen TeamNL van invloed zijn op de sportieve prestaties. „Maar de mentale druk door corona, de scherpe maatregelen en het gebrek aan publiek hebben ook invloed”, voegt iemand toe.