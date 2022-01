’Rutte en Hoekstra, blijf thuis’

Verhalen achter het nieuws

Maartje (32): ’We reizen als een echt hippiegezin in ons busje’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Maartje (32), die samen met Sebastiaan (33) en dochtertje Linde (8 maanden) maandenlang in een busje door Europa reist.