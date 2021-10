Uitslag Stelling: Goede vakman goud waard

Respondenten vinden het zorgelijk dat in de techniek bijna 100.000 vacatures open staan, zeker gezien het woningtekort en de energietransitie die ons te wachten staat. Bijna twee derde heeft zelf al ervaren hoe moeilijk het is om aan een goede vakman te komen. „Als je er al een vindt, ben je over vijf á zes maanden aan de beurt.”

Het animo onder jongeren om een technische opleiding te volgen is niet groot. Volgens de meeste respondenten komt dat omdat techniek een slecht imago heeft. „Zolang de maatschappij neerkijkt op mensen die met hun handen werken zal het een probleem blijven om voldoende goede vakmensen op te leiden”, schrijft iemand. Een ander valt bij: „In een overall doe je niet mee in de maatschappij, behalve als de cv stuk is. Dan moet er binnen een uur iemand komen want anders breekt de hel los. Meestal kan er geen kopje koffie vanaf”.

De meerderheid is van mening dat ouders en scholen te veel belang hechten aan het doorstromen naar het hoger onderwijs in plaats van naar het beroepsonderwijs. „Alleen al de tweedeling hoog- en laagopgeleid. Denigrerend vaak. Alsof studeren zaligmakend is. Er moet meer respect komen voor mensen die met hun handen werken en dat moet ook beter beloond worden”, betoogt een respondent. Een andere reactie: „Je bouwt geen huis met een laptop. Daar heb je handige handjes voor nodig!”

De grootse fout is geweest om de ambachtsschool en lts af te schaffen, zo klinkt het in meerdere reacties. „Veel kinderen hebben een hekel aan school en leren, laat deze gewoon in de praktijk alvast met een beroep kennis maken, meelopen, en laat ze zien hoe mooi het is om iets zelf te maken of repareren.”

De meesten zijn er voorstander van om kinderen al op de basisschool bekend te maken met techniek. „Handenwerk verdient veel meer aandacht op de scholen, ook bij meiden! Kinderen zijn zeker wel geïnteresseerd, maar worden van huis uit vaak de kant van het hoofdwerk op gepusht. Dat is heel jammer, want met gouden handjes kun je heel veel centjes verdienen”, voert iemand aan.

Dat een goed vakman tegenwoordig goud waard is, kan deze respondent beamen: „Mijn kleinzoon is nu met 21 jaar timmerman, hij klust door het hele land. De ene order na de andere en hij verdient geld als water”. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, stelt zelfs dat technisch personeel straks meer gaat verdienen dan een hbo’er en dat wil ruim 70 procent graag geloven.

Daarom is het van belang het ’vuile’ imago van techniek weg te halen om jongeren aan te trekken, schrijft iemand in een reactie. „Het wordt altijd geassocieerd met vieze handen en overalls. En dat past de PlayStation-generatie niet zo goed. Die zitten het liefst op kantoor (of thuis) met een computer.”

Beroepsonderwijs moet weer echt vakonderwijs worden, waar leerlingen worden onderwezen in alle fijne kneepjes van een vak, vinden de meesten. En wat vooral belangrijk is, benadrukt een respondent: „Dat hen ook duidelijk wordt gemaakt dat ze trots mogen zijn op wat ze gaan doen.”