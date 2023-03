’Winkeldieven ruïneren middenstand’

Iemand die in het verleden bij Albert Heijn iets had gestolen stuurde een envelop met daarin 40 euro en zijn excuses naar het bedrijf. Spijt over de diefstal had hem daartoe gedreven. Een wel zeer aimabel streven van deze spijtoptant, vindt Jan Muijs.

Maar personeel, laat je niet in slaap sussen en hou de ogen open, want elke dag -ook vandaag- zijn er weer honderden al dan niet professionele winkeldieven op stap die het voorzien hebben op uw winkel en weer voor zeker enkele honderdduizenden euro’s aan spullen uit allerlei winkels jatten. Grijp ze bij de kladden en draag hen in alle gevallen over aan de politie, want je moest eens weten wat er vaak bij huiszoekingen allemaal nog te voorschijn komt. Blijf hoe dan ook weerbaar!

Jan Muijs, Tilburg