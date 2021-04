Ombudsman: Ondernemers in zwaar weer

Joao* heeft een kleine dansschool. Hij is al maanden dicht. Maar door allerlei ingewikkelde regels valt hij net buiten de boot voor overheidssteun. Het water staat hem inmiddels aan de lippen.

Debbie* heeft een lunchzaakje. Daarnaast werkt zij in de gehandicaptenzorg. Haar inkomen wordt daarom verrekend met de TOZO- steun die ze ontvangt. Zo blijft er nauwelijks iets over om alle eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Ze kan niet anders dan stoppen met haar zaak. Een droom die in duigen valt.

De winkel van Nadir* moest grondig worden verbouwd. Begin 2020 ging hij open om vervolgens als snel weer de deuren te moeten sluiten. Omdat de overheid voor de berekening van steun kijkt naar 2019 en hij toen nog geen omzet had, heeft hij nu geen recht op een tegemoetkoming in de vaste lasten. Een grote investering voor de verbouwing, geen inkomsten en geen steun. Kan hij dat nog wel volhouden?

Veel zzp'ers en andere kleine ondernemers grijpen het meldpunt over zzp'ers en schuldhulpverlening aan om een signaal af te geven over de coronasteunmaatregelen. Ze klagen over onjuiste of onduidelijke informatieverstrekking, over gebrek aan maatwerk, verkeerde timing en een gebrek aan coulance bij het terugvorderen van eerder uitgekeerde voorschotten. Sommige ondernemers komen niet in aanmerking voor steun door bijvoorbeeld een onjuiste registratiecode bij de Kamer van Koophandel. Anderen moeten onverwacht extra belasting betalen vanwege het ontvangen van de TOZO-uitkering. Zij komen daardoor in de problemen.

Ondernemers hebben het gevoel dat ze er helemaal alleen voor staan. En vinden dat zij door de strenge en starre regels onvoldoende worden ondersteund. Ik maak mij hier zorgen over en vind het belangrijk dat hun signalen niet onopgemerkt blijven. Daarom start ik een onderzoek. Op korte termijn nodig ik de betrokken ministeries, maar ook organisaties als de Kamer van Koophandel, MKB-Nederland en ZZP Nederland uit voor een gesprek. Ik wil van hen weten of zij de signalen van de ondernemers herkennen en welke oplossingen verdere problemen zoals toekomstige betalingsproblemen, schulden en faillissementen kunnen voorkomen. Want veel ondernemers verkeren in heel zwaar weer en het einde van hun bedrijf is soms zelfs nabij.

*Gefingeerde namen

Gaat het mis tussen u en de overheid? Komt u er niet uit? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.