’OM valt niks te verwijten’

In de verklaring – met als ondertitel ’Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’ – staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Die beslissing van het OM is niet meer dan logisch omdat in het Oude Testament van de Bijbel, die door de ondertekenaars wordt beleden, onder Leviticus 20:13 teksten staan die de Nashville-verklaring doen verbleken.

Henk Versteeg, Nunspeet