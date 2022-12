’Politici zijn net mensen’

Je moet dan denken aan pesten, machtsmisbruik en (seksuele) intimidatie. In de samenleving is dat al heel gewoon, maar in de Tweede Kamer? Wat ontbreekt zijn voorals nog de namen van de betrokkenen. Toch wel aardig dat onze volksvertegenwoordigers een voorbeeld zijn en model kunnen staan voor wat er in de samenleving speelt. Het zijn net mensen!

Jan Muijs, Tilburg